پخش زنده
امروز: -
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان از ثبت نام ۷ هزار و ۲۳۱ نفر تاکنون برای مراسم اعتکاف در خراسان جنوبی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان در نشست خبری با بیان اینکه مرحله اول ثبت نام اعتکاف، امشب به پایان میرسد گفت: ۴ هزار و ۹۴۴ نفر از ثبت نام شدگان، بانوان و ۲ هزار و ۲۸۸ نفر، آقایان وبیشترین ثبت نامیها مربوط به شهرستان بیرجند است.
حجت الاسلام سالاری مکی افزود: تاکنون ۴۲۸ مسجد و ۴۵۰ مُبلغ در استان آمادگی خود را برای مراسم اعتکاف اعلام کردهاند.
مدیر حوزههای علمیه بیرجند هم در همایش مُبلغینِ اعتکاف این شهرستان گفت: در ایام اعتکاف امسال نزدیک به ۳۵۰ مُبلغ در مساجد بیرجند به ارائه خدمات تبلیغی، تربیتی و فرهنگی میپردازند.