به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان در نشست خبری با بیان اینکه مرحله اول ثبت نام اعتکاف، امشب به پایان می‌رسد گفت: ۴ هزار و ۹۴۴ نفر از ثبت نام شدگان، بانوان و ۲ هزار و ۲۸۸ نفر، آقایان وبیشترین ثبت نامی‌ها مربوط به شهرستان بیرجند است.

حجت الاسلام سالاری مکی افزود: تاکنون ۴۲۸ مسجد و ۴۵۰ مُبلغ در استان آمادگی خود را برای مراسم اعتکاف اعلام کرده‌اند.

مدیر حوزه‌های علمیه بیرجند هم در همایش مُبلغینِ اعتکاف این شهرستان گفت: در ایام اعتکاف امسال نزدیک به ۳۵۰ مُبلغ در مساجد بیرجند به ارائه خدمات تبلیغی، تربیتی و فرهنگی می‌پردازند.