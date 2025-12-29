پخش زنده
امروز: -
مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی فردا سه شنبه در مهاباد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهاباد با اشاره به اینکه روز نهم دی در واقع روز نه گفتن ملت ایران به سران فتنه و آری گفتن به نظام اسلامی و بیعت مجدد مردم با آرمانهای والای حضرت امام خمینی (ره) و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی است، گفت: مراسم گرامیداشت حماسه نهم دی ساعت ۱۰ صبح فردا سه شنبه با حضور اقشار مختلف مردم در مسجد جامع مهاباد برگزار میشود.
حجت الاسلام ابراهیمی، از قشرهای مختلف مردم مهاباد خواست با احساس مسئولیت و با حضور خود در این مراسم دشمنان را مأیوس کنند و نشان دهند ملت ایران اهل عقب نشینی کردن نیست.