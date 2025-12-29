پخش زنده
با فعالیت تیمهای امدادی، خدمات رسان و مدیریت بحران مسیرهای اصلی و مواصلاتی فریدن بازگشایی و مسیرهای درون شهری درحال بازگشایی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار فریدن گفت: با شروع سامانه بارشی از بامداد روز یکشنبه ۷ دیماه در منطقه فریدن تمامی دستگاههای امدادی و خدمات رسان شامل راهداری، شهرداری، هلال احمر، بخشداری و دهیاریها در محورهای موصلاتی، مسیرهای بین شهری و بین روستایی قرار گرفتند، اما باتوجه به بارش شدید برف و کولاک برخی محورهای شهرستان با اختلال روبهرو شدند.
بهرام خواجه سعیدی بااشاره به ۲۵۰ کیلومتر مسیر اصلی، مواصلاتی و بین روستایی در منطقه فریدن افزود: با اعلام نیاز شهرستان ۳ دستگاه برفروب و شن و نمک پاش از مدیریت بحران و اداره کل راهداری استان به این منطقه و در محور مواصلاتی اصفهان_ داران_ الیگودرز برای کمک به بازگشایی مسیرها اعزام شدند و فعالیت شبانه روزی ادامه دارد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان نیز باحضور در محورهای مواصلاتی شهرستان فریدن گفت: در ارتفاعات این شهرستان در حدود ۱ متر و در سطح شهرستان ۵۰ سانتیمتر بارش برف گزارش شده است که ماشینآلات زمستانه اداره کل راهداری استان و دفتر امورشهری استانداری و همچنین شهرستانهای معین کم بارش برای کمک در خدمت رسانی منطقه فریدن اعزام شدهاند.
منصور شیشه فروش افزود: محور تیران به داران در شب گذشته به دلیل کولاک شدید مسدود شده بود که با تلاش شبانه روزی دستگاههای امدادی و خدمات رسان این مسیر تا امروز صبح به طور کامل بازگشایی و به بیش از ۸۰۰ نفر مسافر در راه اسکان داده شد.