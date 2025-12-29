پخش زنده
گروه جهادی اعزامی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در بخش چنگ الماس بیجار مستقر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، این گروه، متشکل از ۳ پزشک و کارشناس بهداشت، اقدام به ویزیت و ارائه خدمات رایگان درمانی در این منطقه کرده است.
گروههای جهادی اعزامی از دانشگاه علوم پزشکی تهران به همراه پزشکان و متخصصان شهرستان بیجار، متشکل از ۳۰ پزشک و کارشناس بهداشت و درمان، متعهّدانه و مسئولانه در حال ارائه خدمات ارزشمند درمانی و بهداشتی به مردم این منطقه کمبرخوردار هستند.
فرماندار بیجار هدف از این برنامه را ارتقای سطح سلامت عمومی و پیشگیری از بروز بیماریهای جدی در آینده عنوان کرد و اظهار داشت: خدماتی از جمله دندانپزشکی، غربالگری بینایی، کودکان، بررسی و مشاوره بیماریهای داخلی، خدمات مامایی، انجام تستهای پاپاسمیر و سایر اقدامات غربالگری در قالب این اردو انجام شد.
کاظم کاظمی به اهمیت برگزاری این اردوهای جهادی در نقاط کم برخوردار اشاره کرد و گفت: اقداماتی که در اردوهای جهادی درمانی انجام میشود نقش بسیار مؤثری در پیشگیری و شناسایی زودهنگام بیماریها دارد.
نماینده عالی دولت در شهرستان بیجار اظهار کرد: این برنامه که با حضور ۳۰ پزشک و کارشناس در دو روز و با مشارکت پزشکان و کادر درمان در بخش چنگالماس این شهرستان به انجام رسید، نمونه شایستهای از نگاه عدالتمحور دولت و توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار به شمار میرود.