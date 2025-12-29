ارتقای سلامت عمومی، هدف اعزام گروه جهادی به چنگ‌الماس ارتقای سلامت عمومی، هدف اعزام گروه جهادی به چنگ‌الماس ارتقای سلامت عمومی، هدف اعزام گروه جهادی به چنگ‌الماس ارتقای سلامت عمومی، هدف اعزام گروه جهادی به چنگ‌الماس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، این گروه، متشکل از ۳ پزشک و کارشناس بهداشت، اقدام به ویزیت و ارائه خدمات رایگان درمانی در این منطقه کرده است.

گروه‌های جهادی اعزامی از دانشگاه علوم پزشکی تهران به همراه پزشکان و متخصصان شهرستان بیجار، متشکل از ۳۰ پزشک و کارشناس بهداشت و درمان، متعهّدانه و مسئولانه در حال ارائه خدمات ارزشمند درمانی و بهداشتی به مردم این منطقه کم‌برخوردار هستند.

فرماندار بیجار هدف از این برنامه را ارتقای سطح سلامت عمومی و پیشگیری از بروز بیماری‌های جدی در آینده عنوان کرد و اظهار داشت: خدماتی از جمله دندانپزشکی، غربالگری بینایی، کودکان، بررسی و مشاوره بیماری‌های داخلی، خدمات مامایی، انجام تست‌های پاپ‌اسمیر و سایر اقدامات غربالگری در قالب این اردو انجام شد.

کاظم کاظمی به اهمیت برگزاری این اردو‌های جهادی در نقاط کم برخوردار اشاره کرد و گفت: اقداماتی که در اردو‌های جهادی درمانی انجام می‌شود نقش بسیار مؤثری در پیشگیری و شناسایی زودهنگام بیماری‌ها دارد.

نماینده عالی دولت در شهرستان بیجار اظهار کرد: این برنامه که با حضور ۳۰ پزشک و کارشناس در دو روز و با مشارکت پزشکان و کادر درمان در بخش چنگ‌الماس این شهرستان به انجام رسید، نمونه شایسته‌ای از نگاه عدالت‌محور دولت و توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار به شمار می‌رود.