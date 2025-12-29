به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان‌غربی اعلام کرد: امروز گزارشی مبنی بر بدحال بودن مادر باردار در روستای صعب‌العبور سلیمان‌آباد (در محور تکاب _ شاهین‌دژ) دریافت شد.

محبوبی افزود: ​بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر پایگاه امدادونجات مائین بلاغ تکاب به محل اعزام شدند.

به گفته وی نجاتگران پس از طی مسیر‌های کوهستانی و صعب‌العبور و رسیدن به روستا، اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی لازم را برای مادر باردار انجام داده و وی را برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل کردند.

محبوبی افزود: نوزاد عجول در آمبولانس چشم به دنیا گشود و مادر و نوزاد سالم به مرکز درمانی منتقل شدند.