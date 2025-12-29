پخش زنده
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی از تولد نوزاد عجول در عملیات نجات جان مادر باردار در محور برفگیر تکاب_شاهیندژ استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرعامل هلالاحمر آذربایجانغربی اعلام کرد: امروز گزارشی مبنی بر بدحال بودن مادر باردار در روستای صعبالعبور سلیمانآباد (در محور تکاب _ شاهیندژ) دریافت شد.
محبوبی افزود: بلافاصله نجاتگران هلالاحمر پایگاه امدادونجات مائین بلاغ تکاب به محل اعزام شدند.
به گفته وی نجاتگران پس از طی مسیرهای کوهستانی و صعبالعبور و رسیدن به روستا، اقدامات اولیه و پیشبیمارستانی لازم را برای مادر باردار انجام داده و وی را برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل کردند.
محبوبی افزود: نوزاد عجول در آمبولانس چشم به دنیا گشود و مادر و نوزاد سالم به مرکز درمانی منتقل شدند.