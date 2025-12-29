پخش زنده
فرمانده انتظامی استان یزد: با تلاش نیروهای انتظامی ۱۷۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در یزد کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان گفت: این ماینرها با دریافت گزارشهای مردمی و تماس شهروندان با سامانه ۱۱۰، از چهار کارگاه در سطح شهر یزد جمع آوری شد.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۸۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش ۲۲ میلیارد تومان کشف و در این خصوص ۶۲ نفر دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی استان یزد تصریح کرد: برق مصرفی هر دستگاه ماینر معادل برق شش تا هشت واحد مسکونی است.
سردار نگهبان اظهار داشت: از مردم میخواهیم موارد مشابه را از طریق تلفن ۱۱۰ فوریتهای پلیس یا شماره ۳۰۱۱۰ پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.