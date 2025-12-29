به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، پیمان جهانگیری فرماندار مسجدسلیمان گفت :در پی آسیب‌دیدگی پل سی‌میلی بر اثر سیلاب اخیر و وقوع حادثه تلخ سقوط یک دستگاه وانت به داخل شکاف ایجادشده در این پل ، جاده محور ارتباطی مسجدسلیمان هفتکل بازگشایی شد.

وی با اشاره به اهمیت این محور ارتباطی، اظهار کرد:پس از بازدید میدانی صبح امروز و بسیج امکانات و خدمات و با همت بخشداری، شرکت نفت و اداره راهداری، تصمیم گرفته شد تا با انجام اقدامات ایمن‌سازی اولیه، امکان تردد موقت شهروندان از این مسیر فراهم شود.

جهانگیری افزود: این تصمیم با هدف تسهیل در رفت‌وآمد مردم و کاهش مشکلات ترافیکی اتخاذ شده است و تردد با رعایت کامل ضوابط ایمنی و تحت نظارت دستگاه‌های مسئول انجام می‌شود.