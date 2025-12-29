به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده پلیس راه سردشت از آغاز بارش برف در شهرستان سردشت خبر داد و گفت: با شروع بارش برف، گردنه‌های شهرستان به‌ویژه گردنه زمزیران با کولاک و لغزندگی همراه است.

سروان وحید پاشایی افزود: در گردنه زمزیران، ۵ دستگاه خودرو که در این محور دچار مشکل شده بودند، با تلاش و حضور به‌موقع پرسنل پلیس راه سردشت رهاسازی و به مسیر ایمن هدایت شدند.

وی با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان تصریح کرد: تردد در محور‌های کوهستانی شهرستان تنها با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است و رانندگان باید تجهیزات کامل زمستانی از جمله زنجیر چرخ، لباس گرم، پتو، مواد غذایی و سوخت کافی به همراه داشته باشند.

فرمانده پلیس راه سردشت در پایان از شهروندان خواست در صورت امکان از سفر‌های غیرضروری خودداری کرده و پیش از حرکت، از وضعیت راه‌ها و شرایط جوی اطلاع کسب کنند.