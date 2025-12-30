معاونت صدای مرکز زنجان هم‌زمان با سالروز ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، ویژه‌برنامه بصیرت گونی را روی آنتن می‌برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ معاونت صدای مرکز زنجان هم‌زمان با سالروز ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، ویژه‌برنامه بصیرت گونی را روی آنتن می‌برد.

دراین برنامه باحضورکارشناسان و صاحبنظران به بررسی عملکرد جریان‌های معاند و پروژه‌های نفوذ برای برهم‌زدن انسجام ملی و اجتماعی همچنین اثرات پاسخ کوبنده ملت بزرگ ایران به جبهه معاند نظام اسلامی پرداخته می‌شود.

کلام مقام معظم رهبری، گزارش مردمی، گزارش از مصلی خاتم النبیاء زنجان، پخش بسته‌های صوتی، نوا‌های ملی و میهنی همچنین پیام‌های ابراز احساسات مردم از دیگر بخش‌های این برنامه است.

بصیرت گونی به تهیه کنندگی زهرا موسوی، اجرای اصغرداداشی، نویسنده گی هادی محمودی، گزارشگری بهرام ارفعی و صدابرداری مهناز عالمی از ساعت ۱۵ لغایت ۱۶:۴۵ روز سه شنبه نهم دیماه از شبکه استانی صدای مرکز زنجان پخش خواهد شد.