امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

بارندگی در کشور ادامه دارد

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۸- ۱۶:۴۰
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
مشاهده گوی آتشین در آسمان ژاپن!
مشاهده گوی آتشین در آسمان ژاپن!
۱۴۰۴-۱۰-۰۶
اختلاف عمیق میان مخالفان جمهوری اسلامی!
اختلاف عمیق میان مخالفان جمهوری اسلامی!
۱۴۰۴-۱۰-۰۵
سه ماهواره ایرانی آماده پرتاب به فضا
سه ماهواره ایرانی آماده پرتاب به فضا
۱۴۰۴-۱۰-۰۶
بدون تعارف با رئیس سازمان فضایی کشور
بدون تعارف با رئیس سازمان فضایی کشور
۱۴۰۴-۱۰-۰۵
خبرهای مرتبط

سرما و یخبندان در کردستان

بارش برف و باران فردا در راه مازندران

وزش باد شدید، پدیده شاخص جوی در استان مرکزی

 پیش‌بینی بارش و کاهش دما در استان قزوین

بارش برف و باران از فردا در استان یزد

ورود سامانه بارشی به گلستان از صبح فردا

برچسب ها: بارندگی در کشور ، بارش برف و باران در کشور ، هواشناسی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 