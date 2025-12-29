پخش زنده
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور: هدف، استقرار سبک ایرانی اسلامی و ممانعت از حاکمیت مدلهای غربی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محسن گرجی در حاشیه جلسه کارگروه مدل لباس استان یزد، با تأکید بر لزوم حرکت جامعه به سمت سبک پوشش ایرانی اسلامی گفت: برگزاری مستمر جلسات تخصصی و شبکهسازی میان طراحان و تولیدکنندگان، مسیری کلیدی برای تحقق این هدف است.
وی افزود: در این کارگروهها، طراحان، اصناف و تولیدکنندگان حضور دارند که این خود یک شبکهسازی قوی ایجاد میکند. همچنین نمایندگان ادارات ذیربط از جمله صدا و سیما، برنامه و بودجه و آموزش و پرورش نیز حضور دارند که هر کدام وظایفی در قانون ساماندهی مد و لباس دارند.
گرجی ادامه داد: اگر هر کدام به تعهدات قانونی خود عمل کنند، این زیستبوم شکل میگیرد و ما در بازار نهایی، کالاهای ساخت داخل با طراحیها و مفاهیم ایرانی اسلامی خواهیم داشت که به نظر ما مصرفکننده نیز از آن استقبال میکند.
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با اشاره به اهمیت الهام از مبانی بومی تصریح کرد: هر کجا محصولی داشتیم که بازخوانی موفقی از مفاهیم بومی، لباس اقوام، سازههای قدیمی یا طبیعت بوده است، البته با شرط بازخوانی معاصر و مطابق ذائقه شهروند امروز، مصرفکننده محصول را خریداری کرده است.
وی در بخش پایانی سخنان خود به حمایتهای مالی اشاره کرد و گفت: امروز خبر خوبی از همکارانمان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم؛ بودجه خوبی تخصیص داده شده که به صورت نقد در استان موجود است. این بودجه به طراحان عزیز و همچنین پشتیبانان حوزه دوخت تعلق میگیرد.