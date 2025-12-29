کتاب از چیزی نمی‌ترسیدم یکی از عناوین پیشنهادی مسابقه کتابخوانی «هم مکتب» است که این روز‌ها در فضای مجازی و برخروجی خبرگزاری‌ها خبر آن را می‌خوانیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این که کتاب اثری از حاج قاسم سلیمانی و کاری از نشر مکتب حاج قاسم است.

این کتاب که مزین به یادداشت رهبر معظم انقلاب شده است نخستین اثر چاپ شده در انتشارات «مکتب حاج قاسم» محسوب می شود و شامل دست نوشته های شخصی شهید سلیمانی از دوران کودکی و زندگی در روستای قنات ملک کرمان تا میانه ی مبارزات انقلابی در سال ۵۷ است.

کتاب ازچیزی نمیترسیدم، زندگی نامه ای است که شهید با دست مجروحش نوشته. شرح زندگی مردی از دل روستایی دورافتاده در کرمان که چند دوره از زندگی ساده و کوتاهش را روایت کرده که نشان می دهد از چوپانی به جایگاه بلندی رسید. آنان که سردار سلیمانی را فقط با لباس نظامی دیدند خوب است ببینند که او چگونه پرورش یافت.

همزمان با ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و در راستای ادای دین به سردار دل‌ها، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، با استفاده از شبکه گسترده مخاطبان در سراسر کشور، از ۷ تا ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۴، رویداد کتابخوانی ‌ «هم مکتب» را ویژه تمامی گروه‌های سنی، برگزار می‌کند.

ترویج خواندن و کتابخوانی در جامعه، ترویج سبک زندگی، افکار، شخصیت و سیره عملی حاج قاسم، معرفی الگوهای مناسب برای نوجوانان و جوانان، معرفی و ترویج آثار درباره حاج قاسم و ترویج شخصیت کتابخوان حاج قاسم، مهمترین اهداف این رویداد فرهنگی است.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این مسابقه می‌توانند به کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور مراجعه و برای شرکت در مسابقه مجازی و دریافت فایل کتاب «از چیزی نمی‌ترسیدم؛ زندگینامه خودنوشت قاسم سلیمانی»،از طریق سامانه ketabkhooon.ir اقدام کنند.

کتاب «از چیزی نمی‌ترسیدم» در دو بخش نوشتار و دست نوشته به چاپ رسیده است و اولین نسخه کتاب «از چیزی نمی‌ترسیدم» در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۹ پس از دیدار خانواده شهید سلیمانی با رهبر انقلاب به عنوان هدیه توسط دختر ایشان به رهبر انقلاب اهدا شد.