به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، گودرز ترکی زاده بیان کرد : در پی سیل اخیر، از دو خودرویی که با چهار سرنشین گرفتار سیلاب شده بودند، پیکر سه نفر پیدا شده و یک نفر همچنان مفقود است.

وی اظهار کرد: در جریان سیل اخیر دو خودرو با چهار سرنشین دچار حادثه شدند که سیلاب آنها را با خود برده بود؛ تاکنون پیکر سه نفر از این افراد پیدا شده است و عملیات جست‌و‌جو برای یافتن فرد چهارم ادامه دارد.

ترکی زاده با درخواست از افرادی که توانایی مشارکت در عملیات جستجوی فرد مفقود شده را دارند برای پیوستن به تیم های امدادی افزود: از زمان وقوع حادثه، تیم‌های امدادی هلال‌احمر با حضور نیرو‌های استانی در محل حادثه حاضر بوده‌اند و همچنان پیگیر امدادرسانی هستند.