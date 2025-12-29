به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت:طرح ماهر (مهارت آموز هلال احمر) در ۱۶۵ مدرسه استان اجرا شده است که تاکنون ۵۷۷۵ دانش آموز از آموزش‌های هلال احمر بهره‌مند شدند.

هاشمی افزود : این طرح باهدف افزایش سطح آمادگی و تاب‌آوری اجتماعی دانش‌آموزان و والدین در سطح استان اجرا می‌شود.

وی افزود: دومین دوره طرح ماهر (مهارت آموز هلال احمر) با هدف افزایش سطح آمادگی و تاب آوری اجتماعی فرهنگیان، دانش آموزان و والدین با مهارت آموزی هلال احمر و با رویکرد "هر مدرسه یک کانون مهارت آموزی هلال احمر" برای دومین سال متوالی در بین دانش آموزان مدارس ابتدایی دوره دوم (چهارم، پنجم و ششم) استان در حال اجرا می‌باشد.

هاشمی بیان کرد: سرفصل‌های آموزشی این طرح شامل آشنایی دانش‌آموزان و والدین آنان با اساسنامه جمعیت هلال احمر، مدیریت استرس در زمان بحران، آشنایی با تلفن‌های اضطراری و نحوه تماس و ارائه اطلاعات، آشنایی با نقاط امن و ناامن و نحوه پناهگیری و خروج ایمن، می‌باشند.

‌وی با اشاره به اینکه این طرح تا پایان سال در مدارس استان اجرا خواهد شد، ادامه داد: تاکنون جمعیت هلال احمر زنجان طرح ماهر (مهارت آموز هلال احمر) را در ۱۶۵ مدرسه اجرا کردند که ۵هزارو۷۷۵ دانش آموز از آموزش‌ها بهره‌مند شدند.

‌مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان گفت: استان زنجان در قالب طرح ماهر تا پایان سالجاری به ۸هزار و ۳۶۹ نفر دانش آموز و والدین آنان آموزش‌های لازم را ارائه خواهد داد.

هاشمی خاطرنشان کرد: تربیت و آموزش مربیان داوطلب (مراقبین سلامت مدارس، رابطین بهداشت و مربیان هلال احمر)، آموزش خانواده و آموزش دانش آموزان نیز از شیوه‌های آموزشی این طرح می‌باشد.