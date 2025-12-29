پخش زنده
متخلفان شکار غیرمجاز در ارتفاعات شهرستان اشنویه دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان اشنویه گفت: مأموران یگان حفاظت این اداره در جریان گشت و کنترل در ارتفاعات آلیان، راژگند و تالجار با سه گروه متخلف شکار غیرمجاز برخورد کردند.
کریم خضری افزود: در این عملیات از مجموع شش نفر متخلف، یک قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز، دو قبضه اسلحه شکاری مجاز و لاشه دو قطعه کبک کشف و ضبط شد.
خضری تصریح کرد: پس از تنظیم صورتجلسه و تشکیل پرونده قضایی، متخلفان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی، با تأکید بر تداوم گشتها و برخورد قانونی با متخلفان شکار و صید اضافه کرد: یگان حفاظت این اداره بهصورت مستمر در مناطق تحت مدیریت حضور دارد و با هرگونه تخلف زیستمحیطی برابر قانون برخورد خواهد کرد.