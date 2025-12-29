فرماندار پردیس:
ذخایر کالاهای اساسی پاسخگوی نیاز مردم
فرماندار پردیس با تاکید بر تامین کامل کالاهای اساسی در این شهرستان اعلام کرد: با وجود افزایش جمعیت و رشد تقاضا، هیچگونه کمبودی در اقلام ضروری وجود ندارد و بازار پردیس با نظارت مستمر دستگاههای اجرایی و نظارتی در آرامش و ثبات کامل قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
رضا طاهرخانی روز دوشنبه در حاشیه برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نظارت بر عرضه کالاها به شهروندان و مقابله با گرانفروشی تشدید شده و با توجه به رشد جمعیت شهرستان افزایش سهیمه آرد در دستور کار قرار گرفته است.
بررسیهای صورتگرفته نشان میدهد بازار پردیس در وضعیت آرام و باثبات قرار دارد و کالاهای اساسی همچون برنج، روغن، گوشت، مرغ و تخممرغ به اندازه کافی در بازار و انبارها موجود است.
فرماندار پردیس افزود: در گزارشهای ارائه شده از سوی اعضای ستاد تنظیم بازار، هیچ موردی از کمبود کالا یا اختلال در روند توزیع مشاهده نشده و تامین کالاهای اساسی به خوبی انجام شده است. همچنین بخشی از کالاها با سهمیه دولتی در اختیار مباشران توزیع قرار گرفته و با قیمت مصوب در نقاط مختلف شهرستان عرضه میشود.
طاهرخانی در ادامه با تاکید بر ضرورت حفظ آرامش بازار اضافه کرد: به همکاران شهرستانی و دستگاههای متولی تکلیف شده است که با تشکیل تیمهای بازرسی میدانی در سطح شهر نسبت به کنترل و هدایت بازار اقدام کنند. همچنین بازرسان و ناظران موظف هستند تا با هرگونه احتکار، گرانفروشی و کمفروشی برخورد جدی داشته باشند تا حقوق مردم حفظ شود.
وی افزود: برای پیشگیری از تخلفات احتمالی در ایام افزایش تقاضا، به اداره تعزیرات حکومتی دستور داده شده شیفتهای کاری خود را افزایش دهد تا نظارت شبانهروزی بر عملکرد واحدهای صنفی صورت گیرد.
فرماندار پردیس درباره تامین آرد نانواییها با توجه به رشد جمعیت شهرستان توضیح داد و گفت: اکنون تامین آرد موردنیاز ۲۴۰ واحد نانوایی شهرستان از طریق سهمیه استانی انجام میشود و هیچ کمبود خاصی گزارش نشده است. در صورت افزایش تقاضا و اعلام نیاز، سهمیه شهرستان نیز متناسب با رشد جمعیت افزایش خواهد یافت.
طاهرخانی یادآور شد: در زمینه تنظیم بازار برنج و مرغ دولتی نیز با هماهنگی جهاد کشاورزی شهرستان، سهمیه لازم تامین و در اختیار مباشران قرار گرفته است و مقرر شد تعداد مباشران افزایش یافته و در نقاط توزیع، بازرسان مقیم مستقر شوند تا اقلام با قیمت مصوب به صورت مستقیم به دست مردم و خانوادههای نیازمند برسد.
وی تاکید کرد: مجموعه فرمانداری و دستگاههای نظارتی تمامی توان خود را برای حفظ آرامش و ثبات بازار شهرستان بکار گرفتهاند و شهروندان پردیس میتوانند با اطمینان و آرامش خاطر نیازهای روزمره خود را از بازار تهیه کنند.