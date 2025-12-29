پخش زنده
تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم به مناسبت سالروز حماسه نهم دی ۱۳۸۸بیانیهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، متن بیانیه تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم به مناسبت سالروز حماسه نهم دی به این شرح است.
حماسه نهم دی، یوم الله تحقق وعده الهی در نصرت جامعه اسلامی ماست و در این روز ماندگار و باشکوه فریاد ولایتمداری، بصیرت و هوشیاری ایران اسلامی، در کتاب سترگ عزت و عظمت ملت ایران، برگ زرین دیگری را افزود.
ملت حسینی و حماسه ساز ایران درروز نهم دی سال۱۳۸۸ برای مقابله با هتاکان به ارزشهای اسلامی و اهانت کنندگان به دستگاه منور حضرت سید الشهداء (علیه السلام)، به میدان آمدند و آتش دروغ، کینه و انحراف فتنه گران را خاموش کردند، تا دنیا بداند تقید و پایبندی ملت ایران به ارزشهای اسلامی و ولایت فقیه یک شعار نیست و در عمق جان ملت ایران، این تعهد دینی، جاری و فعال است.
ملت مؤمن و انقلابی ایران در سایه توجهات حضرت ولی عصر – عجل الله تعالی فرجه الشریف -- و هدایتهای داهیانه رهبر معظم انقلاب – مدظله العالی – در عرصههای مختلف در مقام " فَسَوْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْکَافِرِینَ یُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ" به حمایت از دین و نظام اسلامی برخاستهاند و با مجاهدت و استقامت در راه خدا، ایران را به قوی شدن و تحقق تمدن نوین اسلامی نزدیک و نزدیکتر کردهاند.