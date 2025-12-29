به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، متن بیانیه تشکل استادان سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم به مناسبت سالروز حماسه نهم دی به این شرح است.

بسم الله الرحمن الرحیم

حماسه نهم دی، یوم الله تحقق وعده الهی در نصرت جامعه اسلامی ماست و در این روز ماندگار و باشکوه فریاد ولایتمداری، بصیرت و هوشیاری ایران اسلامی، در کتاب سترگ عزت و عظمت ملت ایران، برگ زرین دیگری را افزود.

ملت حسینی و حماسه ساز ایران درروز نهم دی سال۱۳۸۸ برای مقابله با هتاکان به ارزش‌های اسلامی و اهانت کنندگان به دستگاه منور حضرت سید الشهداء (علیه السلام)، به میدان آمدند و آتش دروغ، کینه و انحراف فتنه گران را خاموش کردند، تا دنیا بداند تقید و پایبندی ملت ایران به ارزش‌های اسلامی و ولایت فقیه یک شعار نیست و در عمق جان ملت ایران، این تعهد دینی، جاری و فعال است.

ملت مؤمن و انقلابی ایران در سایه توجهات حضرت ولی عصر – عجل الله تعالی فرجه الشریف -- و هدایت‌های داهیانه رهبر معظم انقلاب – مدظله العالی – در عرصه‌های مختلف در مقام " فَسَوْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْکَافِرِینَ یُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ" به حمایت از دین و نظام اسلامی برخاسته‌اند و با مجاهدت و استقامت در راه خدا، ایران را به قوی شدن و تحقق تمدن نوین اسلامی نزدیک و نزدیک‌تر کرده‌اند.

تشکل استادان سطوح عالی وخارج حوزه علمیه قم، همراه با مردم شریف ایران ضمن تجدید بیعت با مقام عظیم الشأن ولایت، آرمان‌های امام راحل – قدس سره – و تأکید بر هویت دینی و ملی ایران عزیز، یوم الله نهم دی را گرامی می‌دارد و همگان را به حضور پرشور درمراسم این روز باشکوه دعوت می‌کند.