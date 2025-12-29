افرادی که قدرت تشخیص حق از باطل را نداشتند، با مشاهده هلهله منافقین در عزاداری شهید تشنه‌لب، بار دیگر این گروهک مفلوک را روسیاه کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ طوفان اتحاد مردم در نهم دی سال ۸۸ طومار فتنه را در هم پیچید؛ حماسه ایی ماندگار که هوشیاری و بصیرت ملت ایران را خلق کرد تا پیام اقتدار و همبستگی و ولایتمداری را به گوش جهان برساند و فتنه‌های شوم استکبار جهانی را نقش برآب کند.

نهم دی به عنوان روزی ماندگار در تقویم ایران اسلامی به ثبت رسیده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی از اجرای برنامه‌های بصیرتی روز نهم دی، روز میثاق امت با ولایت، در ۲۷ نقطه از این استان خبر داد.



حجت‌الاسلام غلامرضا گودرزی با بیان این مطلب گفت: به مناسبت فرارسیدن نهم دی، برنامه‌های متنوع فرهنگی و بصیرتی در سطح استان مرکزی تدارک دیده شده که با هدف تبیین دستاورد‌های انقلاب اسلامی و تقویت روحیه بصیرت انقلابی برگزار می‌شود.

او افزود: در همین راستا، روز هشتم دی‌ماه پس از نماز مغرب و عشا، ویژه‌برنامه‌ای در مصلی شهر اراک با سخنرانی سردار سرتیپ نقدی و با نوای صادق آهنگران برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: مراسم محوری روز نهم دی‌ماه نیز در مسجد امام خمینی (ره) اراک برگزار می‌شود که در آن از سخنرانی حجت‌الاسلام حاجتی، از سخنرانان برتر کشوری، و خاطره‌گویی سردار اباذری بهره‌مند خواهیم شد.

او ابراز داشت: محور اصلی برنامه‌های نهم دی، موضوع بصیرت‌افزایی و تبیین دستاورد‌های انقلاب اسلامی است و برنامه شهر اراک به‌صورت تلفیقی، یادواره شهدای کربلای ۴ و گرامیداشت روز نهم دی را در بر خواهد داشت.