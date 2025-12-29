پخش زنده
رضا نوری به مدت ۴ سال به عنوان رییس فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی انتخاب شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مجمع انتخاباتی فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی به ریاست حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امروز (دوشنبه ۸ دی) از ساعت ۱۴ در محل وزارت علوم برگزار شد.
حسین سیمایی صراف وزیر علوم، فریبا محمدیان معاونت امور بانوان وزارت ورزش، مهدی علینژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، سلطانی از دفتر امور مشترک فدراسیونهای ورزشی، در این مجمع حضور داشتند.
برای این انتخابات مصطفی افشاری، محمد رسول خدادادی، امیر رشیدلمیر، مهدی طالبپور، ابراهیم علیدوست قهفرخی، رضا فرضیزاده، رضا قاسمنژاد، مهدی گودرزی، رضا نوری و جمشید همتی تأیید صلاحیت شدند که رضا قاسمنژاد و امیر رشید لمیری انصراف خود را اعلام کردند.
در پایان دور اول رأی گیری مصطفی افشاری با ۲۱ رای، نوری با ۱۰ رای، علیدوست ۸ رای، همتی ۴ رای، فرضیزاده ۲ رای و طالبپور یک رأی از ۴۷ رای کسب کردند و مصطفی افشاری و رضا نوری راهی دور دوم شدند. یک رای نیز باطل شد.
در دور دوم انتخابات بین رضا نوری و مصطفی افشاری برگزار شد و در نهایت رضا نوری با ۲۷ رای به عنوان رئیس فدراسیون ورزش دانشگاهی انتخاب شد. افشاری ۲۰ رای کسب کرد.