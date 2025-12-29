فرمانده یگان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان از دستگیری سه حفار غیر مجاز و کشف دو دستگاه فلزیاب در محور اسپیلی سیاهکل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد رضا امیدی راد گفت: با مشکوک شدن پایگاه حفاظتی سیاهکل مبنی برتردد یک خودروی مشکوک در مسیرمواصلاتی اسپیلی سیاهکل موضوع با هماهنگی پاستگاه انتظامی دیلمان مورد بررسی قرارگرفت.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان افزود: در جریان این عملیات، دو دستگاه فلزیاب به همراه متعلقات آن کشف و ضبط شد، همچنین سه سرنشین خودرو نیز دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی‌صلاح شدند.

وی گفت : با توجه به اینکه دستگاه مکشوفه به همراه متعلقات از نوع فلزیاب بوده به دلیل عدم مجوز از مبادی ذی‌صلاح توسط متهمان، مشمول بند ۲ و ۸ آیین نامه اجرای هیئت وزیران مصوب سال ۱۳۸۲ و ماده واحد قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی می‌شود، لازم به توضیح است دستگاه مکشوفه برابر با شیوه‌نامه امحاء ابلاغی از سوی مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزاتخانه متبوع برای امحاء به ستاد مرکزی تحویل داده خواهد شد.

امیدی‌راد با تأکید بر تداوم اقدامات حفاظتی در سطح استان افزود : یگان حفاظت میراث‌فرهنگی گیلان با همکاری نیرو‌های انتظامی و گزارش‌های مردمی، به‌صورت شبانه‌روزی در حال رصد و مقابله با هرگونه فعالیت غیرمجاز در حوزه میراث‌فرهنگی است.