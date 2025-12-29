پخش زنده
امروز: -
طاهره چنگیز معاون آموزشی وزارت بهداشت، گفت: آنچه موجب میشود پزشکان در بخش دولتی و یا در مناطق محروم فعالیت نکنند، سیاستهای غلط و نبود برنامه مشخص برای نگهداشت پزشک است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما طاهره چنگیز در جلسه شورای اطلاع رسانی وزارت بهداشت، با تأکید بر اینکه ابتدا باید علت کمبود پزشک در بخش دولتی و مناطق محروم بهدرستی شناسایی شود، افزود: آنچه موجب میشود پزشکان در بخش دولتی فعالیت نکنند یا در مناطق محروم ماندگار نباشند، سیاستهای غلط و نبود برنامه مشخص برای نگهداشت پزشک است.
وی با اشاره به خطاهای راهبردی در نظام سلامت تصریح کرد: یکی از اشتباهات اساسی این است که کمبود نیرو در مناطق محروم را با پزشکان طرحی جبران کردهایم، بدون آنکه از خود این پزشکان بپرسیم چه شرایطی باعث ماندگاری آنان در این مناطق میشود. این موضوع به یکی از پاشنههای آشیل نظام سلامت تبدیل شده است.
معاون آموزشی وزارت بهداشت با رد این دیدگاه که افزایش بودجه میتواند بهتنهایی مشکل کمبود پزشک را حل کند، اظهار داشت: این تصور که با تخصیص بودجه میتوان صرفاً نیروی انسانی تربیت کرد، نادرست است. بودجه زیرساخت میخواهد؛ استاد را نمیتوان خرید و بیمار را نیز نمیتوان تأمین کرد. در شرایطی که درآمد استادیاران جوان بسیار پایین است، طبیعی است که با کمبود اعضای هیأت علمی مواجه شویم.
طاهره چنگیز همچنین به پیامدهای ارائه اطلاعات نادرست به افکار عمومی اشاره کرد و گفت: این آدرس غلط که با افزایش پذیرش دانشجوی پزشکی، خدمات سلامت ارزانتر میشود، کاملاً اشتباه است. هماکنون ظرفیت پذیرش دستیار در بسیاری از رشتهها خالی میماند و حتی در رشتههایی مانند اطفال که امکان فعالیت خارج از نظام دولتی محدود است نیز صندلیها بدون متقاضی باقی میماند.
وی در پایان تأکید کرد: خالی ماندن ظرفیتهای آموزشی نشانه وجود یک بیماری جدی در نظام سلامت است و باید توجه داشت که با افزایش صرفِ پذیرش دانشجو، مشکلات ساختاری حوزه سلامت حل نخواهد شد.