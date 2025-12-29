به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مرتضی مرادی سید قاسمی گفت: با توجه به اهمیت کنترل بیماری‌های دامی و به منظور مقابله با سویه جدید بیماری تب برفکی، عملیات واکسیناسیون بیش از ۲۰ هزار رأس گاو و گاومیش در سطح شهرستان انجام شد.

مرادی سید قاسمی در ادامه عنوان کرد: بیماری تب برفکی یکی از خطرناک‌ترین بیماری‌های ویروسی دام است که با سرعت بالا در میان دام‌ها شیوع پیدا می‌کند و می‌تواند خسارت‌های سنگینی به دامداران وارد سازد.

وی با بیان اینکه واکسیناسیون دام‌ها نقش مهمی در جلوگیری از انتشار بیماری‌های ویروسی و باکتریایی دارد، اظهار داشت: این اقدام علاوه بر حفظ سلامت دام‌ها، در تأمین امنیت غذایی و سلامت مردم نقش بسزایی ایفا می‌کند.

وی تأکید کرد که واکسیناسیون دام‌های سبک و سنگین در کنار اقدامات بهداشتی و مراقبتی، از ارکان اصلی پیشگیری از بیماری‌های دامی محسوب می‌شود.

وی در ادامه افزود: اجرای طرح واکسیناسیون گسترده علیه تب برفکی در شوشتر نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان دامپزشکی برای حفظ سلامت دام‌ها و حمایت از دامداران است.

این اقدام پیشگیرانه نه تنها از زیان‌های اقتصادی جلوگیری می‌کند، بلکه به ارتقای سطح سلامت عمومی و پایداری صنعت دامپروری کشور کمک شایانی خواهد کرد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان شوشتر در پایان از دامداران درخواست نمود که همکار‌های لازم را با اکیپ‌های واکسیناتور‌ها داشته باشند تا از بروز بیماری جلوگیری شود و درصورت هرگونه سوال یا داشتن علائم بیماری با سامانه ۱۵۱۲ در ارتباط باشند.