هم‌زمان با حماسه ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، رادیو فرهنگ ویژه برنامه‌هایی را پخش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «صبح به وقت فرهنگ»، سه‌شنبه ۹ دی‌، هم‌زمان با روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، با محوریت مفهوم «بصیرت»، از ساعت ۰۶:۳۰، پخش می شود و به واکاوی نقش تشخیص آگاهانه در تصمیم‌های روزمره فردی و اجتماعی می‌پردازد.

­این برنامه با طرح پرسش محوری که «بصیرت در زندگی روزمره چه معنایی دارد و مصداق یک تصمیم مبتنی بر بصیرت در زندگی شما چیست؟» کوشش می‌کند مخاطبان را به مشارکت فکری و بیان تجربه‌های زیست خود دعوت کند. ­

در این برنامه، حجت‌الاسلام محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، درباره جایگاه بصیرت در حفظ انسجام اجتماعی و میثاق با ولایت سخن می‌گوید. ­

همچنین دادنام، پژوهشگر حوزه آب و انرژی، به بررسی بصیرت در تصمیم‌های کلان و آینده‌نگری در مدیریت منابع می‌پردازد.

در آغاز برنامه، پس از طرح پرسش اصلی، ارتباط زنده با سازمان هواشناسی برای بررسی وضعیت جوی و شرایط سطح شهر برقرار خواهد شد، همچنین مهم‌ترین رویداد‌های فرهنگی و اجتماعی کشور با حضور میلاد عبدیان، کارشناس خبری، مرور و تحلیل می‌شود. ­

بخش پیامک و تماس تلفنی شنوندگان، از جمله قسمت‌های تعاملی این برنامه است که به بازتاب دیدگاه‌های مردمی درباره مفهوم بصیرت اختصاص دارد. در ادامه، گفت‌و‌گو‌هایی تخصصی با کارشناسان و صاحب‌نظران پخش می شود. ­

در بخش فرهنگی برنامه، گفت‌و‌گو با حقیقی، شاعر و محقق، به نقش بصیرت در ادبیات، زبان و آگاهی فرهنگی اختصاص دارد و در ادامه جعفر قنادباشی، تحلیلگر مسائل سیاسی، نیز در گفت‌وگویی تحلیلی، ابعاد سیاسی و رسانه‌ای بصیرت را در تحولات داخلی و منطقه‌ای بررسی می‌کند. ­

از دیگر بخش‌های برنامه، گفت‌و‌گو با محسن شریف‌زاده، پژوهشگر قرآنی است که با استناد به کلام امیرالمؤمنان (ع) در نهج‌البلاغه، مفهوم بصیرت و تشخیص حق در شرایط فتنه را تبیین خواهد کرد. ­

برنامه زنده «صبح به وقت فرهنگ»، با تهیه‌کنندگی و سردبیری سیدهادی موسوی‌نژاد، گویندگی سیددانیال معنوی، هماهنگی فاطمه طاهری و گزارشگری حمیرا فراتی، از گروه جامعه و کتاب شبکه رادیویی فرهنگ هر روز صبح با رویکردی تحلیلی، خبری و فرهنگی، مخاطبان را همراهی می‌کند.

ویژه‌برنامه «روز بصیرت»، امروز ساعت ۱۹:۳۰، پخش می‌شود. این برنامه با محوریت حماسه نهم دی و حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های سرنوشت‌ساز تاریخ انقلاب اسلامی به بازخوانی ابعاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی این رخداد تاریخی می‌پردازد و می‌کوشد مفهوم بصیرت را به‌عنوان یک ضرورت همیشگی در زندگی فردی و اجتماعی برجسته کند.

روایت‌های مستند، گفت‌و‌گو با کارشناسان و بازتاب نقش مردم در پاسداری از ارزش‌ها، از جمله بخش‌های این ویژه‌برنامه است. ­

برنامه «سرزمین من»، نیز سه شنبه نهم دی ساعت ­۱۳:۰۰، با تمرکز بر ولایت‌پذیری در تاریخ ایران اسلامی و نقش این مفهوم در راهبری فرهنگی کشور، به حماسه ۹ دی می‌پردازد.

این برنامه با نگاهی تاریخی ـ تحلیلی، پیوند میان رهبری دینی، بصیرت عمومی و استمرار هویت فرهنگی را واکاوی می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه شناخت درست از مسیر و ولی زمان، همواره عامل عبور جامعه از پیچ‌های حساس تاریخی بوده است. ­