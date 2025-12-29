به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، یکی از شهروندان از پلیس فتا تشکر کرده و گفته بعد از اینکه قربانی یک کلاهبرداری شده، مأموران با شناسایی فرد کلاهبردار توانستند پولش رو برگردانند.

نبود پوشش تلفن همراه و اینترنت در روستای فشالنج شهرستان تاکستان، مشکلاتی رو برای دانش‌آموزان ایجاد کرده است.

یکی از شهروندان قزوینی گفته با گذشت سه سال از تولد سومین فرزندش، هنوز زمینی که طبق قانون جوانی جمعیت باید به خانواده‌های مشمول واگذار شود، دریافت نکرده است.

یکی از ساکنان شهرک دانش از نبود رسیدگی مناسب به نظافت کوچه‌ها گلایه کرده و خواستار توجه بیشتر مسئولان شهری به این موضوع شده است.





