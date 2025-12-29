به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، در پیام حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای آمده است: «درگذشت ابوالشهید، عالم مجاهد حضرت آیت‌الله حاج سیدعلی شفیعی رضوان‌الله علیه را به خاندان گرامی، دوستان و ارادتمندان ایشان، حوزه‌های علمیه و مردم مؤمن خوزستان تسلیت عرض می‌کنم. تلاش آن عالم جلیل‌القدر در نشر معارف اهل بیت (ع) و تربیت نفوس و ایضاً خدماتی که در جایگاه‌های مختلف به نظام اسلامی ارائه دادند، درخور تحسین و تمجید است؛ رحمت خدا بر ایشان باد.»

آیت‌الله سید علی شفیعی، زاده ۱۳۱۹ در دزفول، عضو مجلس خبرگان رهبری و از شخصیت‌های شناخته‌شده علمی و اجرایی کشور، پس از سال‌ها تلاش خالصانه در مسیر دین، انقلاب و خدمت به مردم، دعوت حق را لبیک گفت.

در پی درگذشت آیت‌الله علی شفیعی، استاندار خوزستان سه روز عزای عمومی اعلام کرد و ادارات و مدارس اهواز سه‌شنبه نهم دی برای برگزاری مراسم تشییع پیکر این عالم فقیه تعطیل شدند.