به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر شرکت خدمات حمایتی سازمان جهاد کشاورزی در استان گفت: از چند ماه قبل با ارسال نامه به فرمانداری‌ها و ادارات جهاد کشاورزی شهرستانها از کارگزاران خواسته شده سهمیه‌های خود را به‌موقع تحویل بگیرند تا کشاورزان در زمان کشت با مشکل مالی یا کمبود نهاده مواجه نشوند.

سید علی لاهوتی با بیان اینکه به علت ضعف عملکرد تعدادی از کارگزاران در خصوص توزیع کود باعث کمبود کود در استان شد افزود: کارگزاران ضعیف به‌زودی تعیین تکلیف شده و در صورت لزوم از چرخه توزیع حذف می‌شوند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: هیچ‌گونه کمبود کودی در استان وجود ندارد و برای شرایط خاص و اضطراری نیز ذخایر مناسبی در انبار‌های سازمانی پیش‌بینی شده که در صورت نیاز مستقیماً به انبار کارگزاران ارسال می‌شود.

لاهوتی افزود: کود‌های فسفات و پتاس عمدتاً وارداتی بوده و در انبار‌های سازمانی ذخیره شده‌اند و کود اوره محصول داخلی است و از مبادی تولیدی نظیر پتروشیمی‌های پردیس، لردگان، مسجدسلیمان و بندر امام تأمین و به‌صورت مستقیم به انبار کارگزاران حمل می‌شود.

وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۶۰ تا ۶۳ درصد سهمیه کود استان توزیع شده است، گفت: این میزان برای کشت فعلی کفایت می‌کند و بخش باقی‌مانده برای مرحله و دوره‌های بعدی مصرف خواهد شد.

لاهوتی افزود: در مجموع بیش از ۱۲ هزار تن کود اوره، نزدیک به هزار تن کود پتاسه و حدود هزار و ۳۰۰ تن کود فسفات بین کشاورزان استان توزیع شده است.

وی در خصوص مصرف بهینه کود شیمیایی به کشاورزان استان توصیه کرد با رعایت مصرف متعادل کود تنها به کود اوره اکتفا نکنند، بلکه هر سه نوع کود ازته، فسفاته و پتاسه را به‌صورت همزمان مصرف کنند تا بهره‌وری و عملکرد تولید افزایش یابد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه سهمیه کل کود استان ۱۹ هزار و ۸۵۲ تن تعیین شده که بخش عمده آن توزیع شده است افزود: مابقی سهمیه کود استان نیز در انبار‌ها برای شرایط خاص ذخیره شده و در صورت آمادگی کارگزاران برای خرید، تأمین و تحویل کود حداکثر طی یک هفته و معمولاً ظرف دو تا سه روز انجام خواهد شد.