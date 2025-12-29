به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حجت الاسلام ولدان مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی فارس با بیان اینکه اعتکاف امسال رشدی ۳۰ درصدی را نسبت به پارسال نشان می‌دهد گفت: پارسال ۹۳۱ مسجد میزبان بیش از ۱۵۳ هزار معتکف بود، اما پیش بینی می‌شود مراسم اعتکاف امسال با حضور بیش از ۲۰۰ هزار معتکف در ۱۲۰۰ مسجد استان برگزار شود.

وی به حضور گروه‌های مختلف در مراسم اعتکاف اشاره کرد و گفت: تا امروز ۳۰۰ مسجد اعتکاف نوجوانی را در جای جای استان داریم و پیش بینی ما این است که بیش از ۵۰ هزار معتکف دانش آموز در مراسم معنوی اعتکاف حضور یابند و در شیراز همچون سال‌های قبل بزرگترین اعتکاف جوانان جهان اسلام رقم بخورد.

شتابی دبیر ستاد مردمی اعتکاف استان فارس هم گفت: تا امروز ۸۰ درصد از ثبت نام اعتکاف در استان به اتمام رسیده است، اما معتکفان هنوز فرصت دارند با مراجعه به سامانه جامع اعتکاف فارس برای حضور در مراسم معنوی اعتکاف ثبت نام کنند تا از شامگاه سیزدهم ماه رجب به مدت سه شب در این رویداد بزرگ مذهبی حضور یابند.