مرحله تکمیل ظرفیت در پذیرش سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشتههای تخصصی دندانپزشکی اجرا میشود و داوطلبان واجد شرایط میتوانند از امروز ۸ دی ماه انتخاب رشته کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دانشجو در مقطع دستیاری رشتههای تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ روز ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور ۲ هزار و ۵۵۹ نفر شرکت کننده برگزار شد.
کارنامه آزمون یکشنبه ۲۰ مهرماه منتشر شد و پس از انتخاب رشته، نتایج نهایی سی و نهمین آزمون دستیاری دندانپزشکی در ۱۳ آبان ۱۴۰۴ اعلام شد. پیش از این ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده دانشجو، اعم از دولتی عادی و شهریهای در رشتههای تخصصی دندانپزشکی سال ١۴٠۴ تعداد ۴۰۰ نفر اعلام شده بود.
در جدیدترین اطلاعیه دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی و مرکز سنجش آموزش پزشکی، مرحله تکمیل ظرفیت برای پذیرش سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشتههای تخصصی دندانپزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اجرا میشود.
بر اساس مصوبات نشست ۴۷ مورخ ۲۷ آبان ۱۴۰۳ شورای سنجش و پذیرش دانشجوی وزارت بهداشت، تکمیل ظرفیتهای خالی مانده سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشتههای تخصصی دندانپزشکی از میان داوطلبان ِ مردود که موفق به کسب نمره حدنصاب (۵۰ درصد نمره کل خام آزمون) شده و مجاز به انتخاب رشته / محل بوده اند انجام میشود.
شرط لازم برای قبولی در این مرحله احراز ۹۰ درصد نمره حدنصاب علمی رشته / محل مورد نظر است.
فرم انتخاب رشته / محل برای مرحله تکمیل ظرفیت از ساعت ۱۲ ظهر امروز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۴ تا ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در دسترس است و داوطلبان دارای شرایط اعلام شده در صورت تمایل میتوانند نسبت به انتخاب رشته / محل در مرحله تکمیل ظرفیت اقدام کنند.
جدول ظرفیتهای موجود در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری رشتههای تخصصی دندانپزشکی
|رشته
|دانشگاه علوم پزشکی
|ظرفیت
|آسیب شناسی دهان و فک و صورت
|اصفهان
|۲ نفر
|آسیب شناسی دهان و فک و صورت
|دانشگاه آزاد خوراسگان
|۳ نفر
|آسیب شناسی دهان و فک و صورت
|بابل
|۲ نفر
|آسیب شناسی دهان و فک و صورت
|تبریز
|یک نفر
|آسیب شناسی دهان و فک و صورت
|شیراز
|۲ نفر
|آسیب شناسی دهان و فک و صورت
|مشهد
|۲ نفر
|آسیب شناسی دهان و فک و صورت
|همدان
|۳ نفر
|آسیب شناسی دهان و فک و صورت
|یزد
|۲ نفر
|آسیب شناسی دهان و فک و صورت
|تهران
|۳ نفر
|بیماریهای دهان و فک و صورت
|دانشگاه آزاد خوراسگان
|۲ نفر
|بیماریهای دهان و فک و صورت
|زاهدان
|۲ نفر
|بیماریهای دهان و فک و صورت
|شاهد
|یک نفر
|بیماریهای دهان و فک و صورت
|کرمان
|یک نفر
|بیماریهای دهان و فک و صورت
|همدان
|۲ نفر
|بیماریهای دهان و فک و صورت
|یزد
|یک نفر
|بیماریهای دهان و فک و صورت
|اصفهان
|یک نفر
|بیماریهای دهان و فک و صورت
|بابل
|یک نفر
|بیماریهای دهان و فک و صورت
|شیراز
|یک نفر
|جراحی دهان و فک و صورت
|بقیه الله (عج)
|یک نفر
|اندودانتیکس
|بقیه الله (عج)
|یک نفر
