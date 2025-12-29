معاون سیاسی و اجتماعی استاندار با تأکید بر نقش محوری اعتماد عمومی در افزایش مشارکت مردم گفت: اعتمادسازی، اساس حضور و مشارکت مردم در انتخابات است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز کرمان رئیس ستاد انتخابات استان کرمان و معاون سیاسی و اجتماعی استاندار، با تأکید بر نقش محوری اعتماد عمومی در افزایش مشارکت مردم گفت: اعتمادسازی، اساس حضور و مشارکت مردم در انتخابات است.

ابوذر عطاپور دوشنبه ۸ دی‌ماه در ستاد انتخابات استان کرمان ویژه هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا گفت: طبق گزارش‌های اعلام‌شده، افرادی برای این مسئولیت انتخاب شده‌اند که مورد اعتماد مردم هستند و به این ترتیب، نخستین گام در مسیر اعتمادسازی با موفقیت برداشته شده است.

وی گفت: همه دستگاه‌ها موظفند اصول سلامت، شفافیت و بی‌طرفی کامل را در اجرای انتخابات رعایت کنند.

عطاپور گفت: بخشی از حضور و مشارکت مردم در انتخابات، نتیجه اعتمادسازی است و این اعتماد در اجرای صحیح، دقیق و قانون‌مدارانه انتخابات شکل می‌گیرد.

وی افزود: در حوزه امنیت، چه امنیت سایبری و چه امنیت فیزیکی شعب اخذ رأی، لازم است فرمانداران و مسئولان اجرایی مطابق دستورالعمل‌های ستاد امنیت انتخابات عمل کنند تا هیچ‌گونه خللی در روند برگزاری انتخابات ایجاد نشود.