مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری از انجام عملیات نشت‌یابی در بیش از ۷ هزار و ۳۸۰ کیلومتر از شبکه توزیع و خطوط تغذیه گاز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سلیمیان گفت: از ابتدای امسال، ۴ هزار و ۱۹۱ مورد نشت شناسایی و برطرف شده است.

وی افزود: در راستای تحقق بهره‌برداری ایمن، پیشگیری از بروز حوادث و انطباق فعالیت‌ها با استاندارد‌ها و دستورالعمل‌های شرکت ملی گاز ایران، بازرسی‌های مستمر از پروژه‌های در حال اجرا، ایستگاه‌های تقلیل فشار و سیستم‌های حفاظت کاتدی انجام شده است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۷ هزار و ۳۸۰ کیلومتر از شبکه‌های توزیع و خطوط تغذیه گاز استان به‌صورت کامل نشت‌یابی شده که در نتیجه آن، ۲۳۹ مورد نشت زمینی و ۳ هزار و ۹۵۲ مورد نشت هوایی شناسایی و رفع شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه تجهیزات و تأسیسات گازرسانی استان به‌صورت دوره‌ای مورد بررسی و نشت‌یابی قرار می‌گیرند، تصریح کرد: این اقدامات علاوه بر افزایش ایمنی، نقش مؤثری در جلوگیری از هدررفت گاز طبیعی و صیانت از منابع انرژی دارد.

سلیمیان با تأکید بر اهمیت جلوگیری از اتلاف منابع انرژی خاطرنشان کرد: در بخش نشت‌یابی انشعابات گاز، تمامی اهداف تعیین‌شده محقق شده است.