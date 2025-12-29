به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سمانه نگاه با بیان اینکه از اواخر وقت امروز یک سامانه سرد وبارشی وارد استان می‌شود گفت: این سامانه دست کم تا فردا در استان ماندگار است.

وی با اشاره به اینکه وزش باد، گاهی وزش بادگرم ودر برخی مناطق شدید به ویژه ارتفاعات و دامنه‌ها پیش بینی شده است افزود: بعضی نقاط افزایش ابر و بارندگی، اواخر وقت پاره‌ای نقاط شدید به ویژه ارتفاعات و دامنه ها، رعد و برق و احتمال تگرگ، ارتفاعات (غالبا در دامنه‌های جنوبی استان) بارش پراکنده برف خواهیم داشت.

کارشناس هواشناسی گیلان گفت: دریای خزر هم فردا با ارتفاع موج بیش از یک متر و نیم برای فعالیت‌های دریایی نامناسب است.

