طرح ملی سبا با هدف معرفی و ترویج فرهنگ مصرف بهینه برق و انرژی، در حال اجرا در سراسر کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: این طرح آموزشی با همکاری توانیر، وزارت آموزش و پرورش، صدا و سیما، شهرداری و شرکت‌های توزیع نیروی کار خود را آغاز کرده است.

علیرضا خدابنده افزود: طرح ملی سبا دانش‌آموزان، بانوان و خانواده‌ها را به عنوان مخاطبان اصلی خود در نظر گرفته است.

وی گفت:تفاهم نامه همکاری این طرح بین شرکت توزیع نیروی برق استان و استانداری خراسان رضوی برای اجرای آن در استان به امضا رسید

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی افزود:این طرح از طریق برنامه‌های آموزشی متنوع، مشارکت فعال خانواده‌ها، برگزاری مسابقات و جشنواره‌های فرهنگی و هنری و همچنین استفاده از ابزار‌های رسانه‌ای مختلف به دنبال نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه در جامعه است.