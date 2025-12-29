فراخوان سومین رویداد هنری «زیتون زخم‌خورده» با محوریت مسئله فلسطین و روایت زنان مقاومت، از سوی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان زنجان منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ فراخوان سومین رویداد هنری «زیتون زخم‌خورده» با محوریت مسئله فلسطین و روایت زنان مقاومت، از سوی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان زنجان منتشر شد.

این رویداد هنری با هدف تولید آثار خلاقانه در حوزه گرافیک شامل پوستر و کاریکاتور برگزار می‌شود و می‌کوشد با نگاهی هنری، نقش و جایگاه زنان در جریان مقاومت ملت فلسطین را بازنمایی کند.

بر اساس اعلام دبیرخانه، سومین دوره رویداد هنری «زیتون زخم‌خورده» روز پنج‌شنبه ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۴ در محل حوزه هنری انقلاب اسلامی استان زنجان برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان می‌توانند تا پایان روز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ نسبت به ثبت‌نام و ارسال آثار خود در محور‌های اعلامی این رویداد اقدام کنند.

این رویداد با موضوع «مسئله فلسطین و روایت زنانِ مقاومت» و با هدف تولید اثر هنری در حوزه گرافیک (پوستر و کاریکاتور) برگزار می‌شود.

هنرمندان برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند کلمه «زیتون» را به شماره ۰۹۳۳۱۸۱۹۷۶۷ یا به شناسه @hhzanjan در پیام‌رسان ایتا ارسال کنند. همچنین اطلاعات تکمیلی و جزئیات مربوط به نحوه ارسال آثار از طریق کانال اطلاع‌رسانی حوزه هنری زنجان در دسترس است.

گفتنی است رویداد هنری «زیتون زخم‌خورده» از جمله برنامه‌های فرهنگی و هنری حوزه هنری انقلاب اسلامی استان زنجان در راستای حمایت از آرمان فلسطین و تبیین نقش زنان در گفتمان مقاومت اسلامی به شمار می‌رود.