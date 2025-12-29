به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان در اطلاعیه ای اعلام کرد ، مراسم گرامیداشت یوم الله نهم دی ماه با شعار حماسه نهم دی، تجلی انسجام ملی و ششمین سالگرد علمدار ولایت سردار شپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در بیش از ۷۰ نقطه استان خوزستان برگزار می شود.

برخی از برنامه ها به شرح زیر است :

اهواز: سه شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۹:۰۰ اتوبان ایت الله بهبهانی مسجد اعظم اهواز جنب پارک شهربازی

شهر وبخش تشان زمان_ساعت ۱۰ صبح روز ۹ دیماه ۱۴۰۴ مکان_سالن اجتماعات حوزه شهید شنایلی شهر تشان"

شهرستان هفتکل -ساعت ۱۰ صبح-مسحدجامع حضرت حجت عج

شهرستان رامهرمز سه شنبه ۹ دی ساعت ۱۰ صبح مسجد حضرت ولیعصر عج"

شوش دانیال ۴شنبه ۱۰دیماه ساخت ۹و۳۰دقیقه صبح حرم دانیال نبی علیه السلام

شهرستان صیدون سه شنبه ۹ دیماه ساعت ۱۱ مکان مسجد امام علی علیه السلام جنب پارک شهدا"

آبادان حسینیه ثارالله سه شنبه ۹دی ساعت ۱۰صبح

بخش نیسان شهر رفیع مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۸ مسجد جامع رفیع شروع ساعت ۱۹"

دزفول دوشنبه ۸ دی ساعت ۲۰ قدمگاه امام رضا (علیه السلام) "

بندرامام خمینی، ساعت۳۰-۱۸، حسینیه عاشقان ثارالله

بهبهان ساعت۹/۳۰صبح. میدان جوانمردی به سمت امامزاده حیدر

شهرستان ایذه زمان سه شنبه ۹دیماه ساعت ۲۰:۳۰ مکان مصلی امام خمینی رحمة الله علیه

شهرستان کرخه، شهر الوان، آموزشگاه بنیاد ۱۵ خرداد، ساعت ۹ صبح

شهر حمیدیه، سه شنبه ساعت ۱۰ صبح، مسجد جامع الهدی حمیدیه

شهر هویزه_تالار فدک_ساعت ۹:۳۰صبح

بخش چم خلف عیسی. مسجد فاطمه الزهرا (سلام الله علیها) شهر زهره. ساعت ۱۹:۳۰