شمار شهدای نوار غزه از آغاز جنگ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵مهرماه ۱۴۰۲) به دلیل تداوم تجاوزهای رژیم صهیونیستی رو به افزایش است و تازهترین آمار نشان میدهد که ۷۱هزار و ۲۶۶ فلسطینی تاکنون به شهادت رسیدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته، یک نفر شهید و ۳ نفر دیگر نیز در این منطقه مجروح شدند.
به دلیل افزایش بارندگی یک ساختمان در نوار غزه ریزش کرد و جان یک نفر را گرفت. تاکنون ۱۷ فلسطینی به دلیل ریزش ساختمان جان باختند.
همچنین یک نوزاد ۲ ماهه به نام «آرکان فراس مصلح» به دلیل سرمای شدید جان خود را از دست داد.
از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و همزمان با آغاز عملیات طوفان الاقصی تاکنون ۷۱هزار و ۲۶۶ نفر در غزه شهید و ۱۷۱ هزار و ۲۲۲ نفر دیگر مجروح شدند.
اخیرا فیلیپ لازارینی رئیس آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرد که افزایش بارندگی، ناامیدی و احساس مرگ و سختیهای زمستان، مشکلات مردم غزه را که از دو سال قبل ادامه دارد، افزایش داده است.
وی افزود که ساکنان غزه در چادرهای فرسوده زندگی میکنند در حالی که کمکهای بشردوستانه به اندازه کافی به آنها نمیرسد.
دفتر رسانهای دولت نوار غزه نیز روز یکشنبه در اطلاعیهای اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی به کمترین حد از تعهدات خود برای ورود کمکهای بشردوستانه مورد توافق پایبند نبوده است.
این نهاد فلسطینی افزود که ادامه کمبود شدید غذا، دارو، آب و سوخت بحران انسانی فاجعه بار در نوار غزه را افزایش داده است.
بنا بر این اطلاعیه، کمبود کمکهای وارد شده به نوار غزه بیمارستانها، نانواییها، تصفیه خانههای آب و فاضلاب را به حالت شبه تعطیل درآورده و مشکلات غیرنظامیان نوار غزه را گسترش داده است.