دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد: با هرگونه تخلف احتمالی از جمله سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی و استفاده از اماکن دولتی و ورود مدیران به نفع نامزد‌ها برخورد شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حسن پور در نخستین جلسه ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا، با تأکید بر اهمیت صیانت از فرآیند انتخابات، گفت: همه دستگاه‌ها و دست‌اندرکاران از آغاز فرآیند اجرایی تا مرحله شمارش آرا و تأیید نهایی صحت انتخابات، نقش مستقیم و اثرگذار دارند و باید با دقت و حساسیت کامل عمل کنند.

وی با بیان اینکه انتخابات یکی از بارزترین مصادیق حقوق عامه است، افزود: هر شهروند حق دارد در چارچوب قانون، کاندیدای مورد نظر خود را انتخاب کند و این حق، نیازمند فراهم شدن بستر برگزاری سالم، شفاف و قانونی از سوی مسئولان اجرایی و نظارتی است.

دادستان یزد اصل اساسی انتخابات را حضور حداکثری مردم دانست و تصریح کرد: اگر همه تلاش‌ها انجام شود، اما مشارکت مردمی حداقلی باشد، زحمات به ثمر نخواهد نشست؛ در حالی که حضور گسترده مردم، ثمره اصلی و هدف نهایی همه اقدامات و برنامه‌ریزی‌هاست.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور و تجربه انتخابات گذشته، اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی همواره با اتکا به حمایت مردمی از این مراحل عبور کرده و امیدواریم در این دوره نیز شاهد خلق شگفتی دیگری از سوی مردم باشیم.

حسن پور بر لزوم برگزاری انتخاباتی سالم تأکید کرد و گفت: از هم‌اکنون باید نسبت به صیانت از عملکرد مسئولان اجرایی و نظارتی توجه ویژه داشت و با هرگونه تخلف احتمالی از جمله سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی، تبلیغات انتخاباتی در ساعات اداری، استفاده از اماکن دولتی و ورود مدیران به نفع نامزد‌ها برخورد شود.

وی با اشاره به موضوع تبلیغات زودهنگام افزود: فعالیت‌های گروهی برای افزایش شور انتخاباتی در چارچوب قانون قابل قبول است، اما شخصی‌سازی تبلیغات که منجر به برجسته‌سازی نامزد خاص می شود، موردحساسیت بوده و با آن برخورد قانونی خواهد شد؛ به‌ویژه در انتخابات شورا‌ها که مردم ارتباط مستقیم انتخاب کردنشان با زندگی شهری و روستایی خود حس میکنند، حساسیت اجتماعی بالاتری دارد.

دادستان همچنین فضای مجازی را یکی از حوزه‌های مهم نظارت دانست و گفت: کمیته رصد فضای مجازی با هماهنگی معاونت پیشگیری و دستگاه‌های اطلاعاتی، فعالیت‌ها را به‌صورت مستمر پایش خواهد کرد.

حسن پور خاطرنشان ساختک ضمنا در صورت راه‌اندازی سامانه‌های رسمی تبلیغاتی برای نامزد‌ها که با ثبت نام کانال تبلیغاتیشان آن را شناسنامه‌دار نمایند، این امر می‌تواند به نظارت دقیق‌تر و پیشگیری از تخلفات کمک کند.

وی با اشاره به اینکه این جلسه، آغاز مسیر نظارت و پیشگیری است، افزود: در جلسات آتی، مباحث آموزشی برای دست‌اندرکاران، نامزد‌ها و عوامل ستاد‌های انتخاباتی به‌طور جدی دنبال خواهد شد تا زمینه برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و با مشارکت گسترده مردم فراهم شود.