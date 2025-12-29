نمایندگان پارلمان عراق در نخستین جلسه دوره جدید پارلمان، با رأی اکثریت، «هیبت الحلبوسی» را به‌عنوان رئیس نهاد قانونگذاری این کشور در ششمین دوره‌اش انتخاب کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در جریان نخستین جلسه پارلمان عراق در دوره جدید، هیبت الحلبوسی موفق شد با کسب رأی اکثریت نمایندگان، به‌عنوان رئیس نهاد قانونگذاری این کشور انتخاب شود.

این انتخاب پس از رقابت میان الحلبوسی، «سامر العیساوی» و «عامر عبدالجبار» در چارچوب روند‌های قانونی و پارلمانی صورت گرفت. مثنی السامرایی نیز که پیشتر نامزد ریاست پارلمان شده بود در جریان جلسه از این تصمیم صرف نظر کرد.

این جلسه به ریاست «عامر الفایز» به عنوان مسن‌ترین عضو پارلمان برگزار شد.

بر اساس عرف سیاسی حاکم در عراق پس از سال ۲۰۰۳، ریاست پارلمان به جریان‌های اهل‌سنت اختصاص دارد و انتخاب الحلبوسی در همین چارچوب انجام شده است.

شورای سیاسی ملی سنی‌های عراق یکشنبه شب به‌طور رسمی «هیبت الحلبوسی» را به‌عنوان نامزد خود برای تصدی ریاست پارلمان معرفی کرد. این تصمیم در حالی اعلام شد که هم‌زمان مخالفت‌هایی از درون همین طیف سیاسی نسبت به این نامزدی مطرح شده است.

«خمیس الخنجر» رئیس حزب «السیاده» در یک کنفرانس خبری اعلام کرده بود: پس از رایزنی‌ها و گفت‌و‌گو‌های گسترده میان رهبران فراکسیون‌ها و احزاب سیاسی پیروز در انتخابات که بخش عمده جریان‌های عضو شورای سیاسی ملی را تشکیل می‌دهند، احزاب «تقدم» به رهبری محمد الحلبوسی، «السیاده»، «الحسم الوطنی» به رهبری ثابت العباسی، وزیر دفاع فعلی، و «الجماهیر الوطنیه» به رهبری احمد الجبوری، به این جمع‌بندی رسیدند که هیبت الحلبوسی تنها نامزد آنها برای ریاست پارلمان در دوره ششم باشد.

در مقابل، «مثنی السامرایی» رئیس ائتلاف «العزم»، ضمن رد این نامزدی، به‌طور رسمی اعلام کرد که خود نیز برای ریاست پارلمان عراق نامزد شده است.

السامرایی با اشاره به نامزدی هیبت الحلبوسی، تصریح کرد: معرفی این نامزد بیانگر اراده کل شورای سیاسی نیست، بلکه صرفاً نماینده برخی احزاب عضو شورا است.