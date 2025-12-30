مدیر پایگاه جهانی تخت جمشید، تاکید کرد که کشاورزی در حریم درجه یک تخت جمشید و حتی بخش‌هایی که آثار تاریخی در خطر نیستند، محدود و کنترل‌شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،محمدجواد جعفری گفت: تخت جمشید به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین آثار تاریخی جهان، نمادی از تمدن هخامنشی و هویت فرهنگی ایران است و حفاظت از آن، اولویت اصلی سازمان‌های مسئول به شمار می‌رود.

او ادامه داد: گستردگی حریم درجه یک این مجموعه با بیش از ۱۷ هزار هکتار، شامل عرصه‌های باستانی و زمین‌های کشاورزی است که مدیریت دقیق آن برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی به آثار تاریخی ضروری است.

جعفری بیان کرد: اهمیت تخت جمشید تنها محدود به مرز‌های ملی نیست و این مجموعه جهانی به عنوان میراثی ارزشمند برای تمام بشریت شناخته می‌شود.

مدیر پایگاه جهانی تخت جمشید گفت: با توجه به جایگاه تخت جمشید ، هرگونه فعالیت اقتصادی یا کشاورزی در این محدوده باید با دقت کامل انجام شود تا اصالت و سلامت این اثر باستانی حفظ شود.

او اضافه کرد: زمین‌های کشاورزی در حریم درجه یک تخت جمشید وجود دارد و اگر اعتبار لازم برای آزادسازی بخش زیادی از حریم درجه یک وجود داشت، اقدام بسیار مناسبی صورت می گرفت، اما در شرایط فعلی این موضوع امکان‌پذیر نیست و اعتبار کافی نداریم.

محمدجواد جعفری بیان کرد: با این حال آن بخش از فعالیت‌های کشاورزی که در سطح ۳۰ تا ۴۰ سانتی‌متری قبلاً انجام شده‌اند و پیش از این آسیب خود را وارد کرده‌اند، اجازه فعالیت دارند، اما اجازه تغییر نظام آبیاری به آنان داده نمی‌شود.

مدیر پایگاه جهانی تخت جمشید گفت: حتی در محدوده‌هایی که مطمئن هستیم اثر تاریخی وجود ندارد، ما با تغییر نظام آبیاری تا حدود زیادی مخالفت می‌کنیم و در عرصه مانند بخش‌هایی از تخت گوهر، استخر‌ها و تپه‌ها و محوطه‌هایی که در حریم درجه یک داریم به هیچ عنوان اجازه کشاورزی داده نمی‌شود.