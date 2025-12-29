بیشتر طلاق‌هایی که در استان مرکزی ثبت شده، مربوط به پنج سال نخست زندگی مشترک است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مدیرکل ثبت احوال استان از ثبت ۸ هزار و ۴۸۰ واقعه ولادت در ۹ ماهه امسال خبر داد و گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲ و ۴ دهم درصد کاهش داشته است.

عبدالرضا کریمی افزود: از مجموع ولادت‌های ثبت‌شده، ۴ هزار و ۱۴۷ نوزاد دختر و ۴ هزار و ۳۳۳ نوزاد پسر بوده‌اند.

او با اشاره به آمار چندقلوزایی در استان گفت: در این مدت ۳۰۳ مورد چندقلوزایی به ثبت رسیده که شامل ۱۴۴ مورد دوقلوزایی و ۵ مورد سه‌قلوزایی بوده است.

مدیرکل ثبت احوال استان به فراوانی نام نوزادان اشاره کرد و گفت: بیشترین نام‌های انتخاب‌شده برای نوزادان پسر «علی»، «امیرعلی»، «آیهان» و «شاهان» بوده و در میان نوزادان دختر نیز نام‌های «ماهلین»، «پناه»، «فاطمه»، «نورا» و «دلوین» بیشترین فراوانی را داشته‌اند.

کریمی با بیان اینکه در ۹ ماهه امسال ۶ هزار و ۷۰۲ واقعه وفات در استان به ثبت رسیده است، افزود: از این تعداد، ۳ هزار و ۸۰۸ مورد مربوط به مردان و ۲ هزار و ۸۹۴ مورد مربوط به زنان بوده است.

کریمی گفت: میانگین سن فوت‌شدگان در استان برای مردان ۶۶ سال و ۷ ماه و برای زنان ۷۴ سال و ۵ ماه گزارش شده است.

او با اشاره به آمار ازدواج در استان گفت: در این مدت ۴ هزار و ۹۵۱ واقعه ازدواج به ثبت رسیده که بیشترین فراوانی ازدواج مربوط به زنان ۲۱ سال و مردان ۲۷ سال بوده است. مدیرکل ثبت احوال استان افزود: استان مرکزی در زمینه ثبت ازدواج، رتبه ۲۶ کشور را به خود اختصاص داده است.

کریمی با اشاره به آمار طلاق گفت: در ۹ ماهه سال جاری، ۲ هزار و ۳۲۵ واقعه طلاق در استان به ثبت رسیده که بیشترین طلاق‌ها مربوط به پنج سال نخست زندگی مشترک بوده است.