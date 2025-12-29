به گزارش خبرگزاری صدا وسیما, معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: در حالی که عملیات حفاری و ساخت تونل قطعه نخست خط ۱۰ مترو تهران به مرز ۲ کیلومتر پیشروی نزدیک می‌شود، به موازات تملک اراضی مربوط به راه‌اندازی کارگاه‌های خط ۸ مترو تهران، مراحل آماده سازی دستگاه حفار مکانیزه و کارخانه تولید قطعات پیش ساخته بتنی تونل خط ۹ نیز در حال انجام است.



از سوی دیگر، مونتاژ دومین دستگاه حفار مکانیزه خط ۱۰ در کارگاه جنت آباد به سرانجام رسیده و انتظار می‌رود تا قبل از پایان سال جاری، حفاری و ساخت تونل قطعه دوم خط ۱۰ (از کارگاه جنت آباد تا کارگاه نمایشگاه بین المللی تهران) آغاز شود.

به عبارت دیگر با آماده سازی و شروع به کار دستگاه حفار مکانیزه خط ۹ و همچنین دومین دستگاه حفار مکانیزه خط ۱۰، از آنجایی که در حال حاضر یک دستگاه حفار مکانیزه در قطعه نخست خط ۱۰ مشغول به کار است، پیش بینی می‌شود در زمستان سال ۱۴۰۴ شاهد فعالیت همزمان ۳ دستگاه حفار مکانیزه در خطوط جدید شبکه مترو تهران باشیم که اتفاقی نادر در بحث ساخت تونل‌های مترو به حساب می‌آید.