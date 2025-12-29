پخش زنده
امروز: -
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، بر ضرورت گسترش همکاریهای علمی، تحلیلی و راهبردی با مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، صالحیامیری در نشست مشترک با رئیس و اعضای مرکز پژوهشهای مجلس گفت: گزارشهای شما به ما کمک میکند از نگاه درونسازمانی فاصله بگیریم و با یک قضاوت بیرونی و واقعبینانه، مسیر سیاستگذاری را اصلاح کنیم.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ضمن بازدید از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و قدردانی از گزارشهای کارشناسی آن، نقش این گزارشها در ارتقای کیفیت سیاستگذاری را برجسته دانست و با اشاره به مطالعه مستمر گزارشهای مرکز پژوهشها گفت : این گزارشها هم جنبه انتقادی دارند، هم تحلیلی و هم سیاستمحور هستند و از رویکردهای سطحی فاصله گرفتهاند.
صالحی امیری ، تحول رویکرد مرکز پژوهشها در سالهای اخیر را مثبت ارزیابی کرد و افزود: امروز شاهد گزارشهایی هستیم که ساختار علمی دارند، مسئلهمحورند و بر پایه تحلیل و پژوهش تهیه شدهاند. این تحول برای ما بسیار ارزشمند است.
وی با اشاره به تدوین نظام جامع برنامهریزی وزارتخانه گفت : برای نخستینبار برنامه راهبردی تا افق پایان برنامه هفتم توسعه تدوین شده است. هر استان و شهرستان برنامه مشخص، منابع انسانی، بودجه، زمانبندی و اهداف دقیق دارد. ما دیگر هیچ ارزیابی خارج از چارچوب برنامه نمیپذیریم و همه عملکردها باید بر اساس این نظام سنجیده شود.
صالحیامیری نقش گزارشهای تحلیلی در اصلاح سیاستها را کلیدی دانست و افزود : مزیت گزارشهای مرکز پژوهشها این است که قضاوت بیرونی ارائه میدهند. هر دستگاهی که از بیرون مورد ارزیابی قرار نگیرد، دچار انحراف میشود. ما به این نگاه بیرونی نیاز داریم تا نقاط ضعف خود را بشناسیم.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به چالشهای حوزه گردشگری افزود: گردشگری تحت تأثیر متغیرهای سیاسی، بینالمللی و امنیتی است. بدون درک این واقعیت، نمیتوان نسخه اجرایی نوشت. سفرهای اخیر ما به کشورهای منطقه، تمرکز بر بازارهای نوظهور و کشورهای همسایه، همگی بخشی از دیپلماسی واقعبینانه گردشگری است.
صالحیامیری همچنین به ضرورت تحلیلهای آیندهپژوهانه تاکید کرد و گفت: ما به سناریونویسی نیاز داریم تا بدانیم در شش ماه، یک سال و حتی در سناریوهای مختلف سیاست خارجی، وضعیت گردشگری کشور چگونه خواهد بود. در اینجا نقش مرکز پژوهشها بسیار مهم است.
وی شکلگیری نشستهای منظم میان وزارت میراثفرهنگی و مرکز پژوهشهای مجلس را خواستار شد و افزود: گفتوگوی مستمر، تحلیل مشترک و تولید دانش کاربردی ضروری است. گزارشهای صرفاً توصیفی یا کلی به کار ما نمیآید؛ ما نیازمند تحلیلهای مسئلهمحور و اجرایی هستیم.
صالحیامیری تاکید کرد: اگر قرار است برای آینده گردشگری کشور تصمیم بگیریم، باید با هم گفتوگو کنیم، واقعیتها را ببینیم و بر اساس داده و تحلیل جلو برویم. مرکز پژوهشهای مجلس میتواند شریک راهبردی ما در این مسیر باشد.