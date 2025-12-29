پخش زنده
دراختتامیه سیودومین دوره مسابقات سراسری قرآن وعترت بسیج با نام چلچراغ آیهها از نفرات برتر این رویداد تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، آیین معنوی «چلچراغ آیهها» اختتامیه سیودومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج با هدف تجلیل از برگزیدگان درجوارآرامگاه هاجرخاتون سنندج برگزارشد.
تابه زر جانشین ناحیه مقاومت بسیج سنندج با بیان اینکه مسابقات سراسری چلچراغ آیهها جلوهای از اهتمام جامعه محلی در جهت ترویج فرهنگ قرآن و عترت بود گفت: برگزاری این مسابقات کوششی است برای پاسداشت تلاشهای قرآنی جوانان و تقویت پیوند نسل امروز با معارف ناب اسلامی.