شبکه‌های دو، آموزش و قرآن، با تدارک مجموعه‌ای از برنامه‌های ویژه، به بازخوانی حماسه مردمی این روز تاریخی می‌پردازند.

برنامه‌های حماسه ۹ دی، شبکه‌های دو، آموزش و قرآن

به گزارش خبرگزاری صداوسیما. شبکه دو هم‌زمان با فرارسیدن نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، با نگاهی تحلیلی، رسانه‌ای و مستند، این حماسه ماندگار را در قالب برنامه‌های متنوع برای مخاطبان خود روایت می‌کند.

برنامه «پاورقی»، با تمرکز بر عملکرد شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان در مواجهه با سالگرد نهم دی، به نقد روایت‌های رسانه‌ای معاند پرداخته و ابعاد پیروزی ملت ایران بر جریان فتنه داخلی و خارجی را بررسی می‌کند. این برنامه ساعت ۱۹:۴۵، پخش می‌شود. همچنین برنامه «نوسان» که پس از خبر ۲۰:۳۰ پخش می‌شود، با رویکردی ویژه به تحلیل ابعاد اجتماعی، سیاسی و رسانه‌ای حماسه نهم دی می‌پردازد و این روز را به‌عنوان جلوه‌ای از حضور آگاهانه مردم در صحنه، واکاوی می‌کند.

برنامه صبحگاهی «صبحانه ایرانی» نیز با نگاهی متناسب با این مناسبت ملی، از ساعت ۷ صبح به‌صورت زنده پخش می‌شود و در بخش‌های مختلف خود به مرور مفاهیم مرتبط با بصیرت، همبستگی ملی و نقش مردم در صیانت از انقلاب اسلامی می‌پردازد.

در کنار این برنامه‌ها، مجموعه فیلم‌های کوتاه داستانی «مدار» نیز که هم‌زمان با ایام نهم دی و در آستانه سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی پخش می‌شود، با روایت‌هایی برگرفته از خاطرات و تجربه‌های یاران حاج‌قاسم، به بازنمایی مفاهیمی، چون بصیرت، ایستادگی و مسئولیت اجتماعی می‌پردازد. این مجموعه هر روز ساعت ۱۷:۴۰، از شبکه دو پخش می‌شود.

علاوه بر این، پخش بخش‌ها و کلیپ‌های کوتاه، مستند‌های مرتبط و بخش‌های آرشیوی در فواصل مختلف برنامه‌های شبکه دو، تدارک دیده شده است تا مخاطبان با زوایای مختلف حماسه نهم دی و تأثیر آن بر تاریخ سیاسی و اجتماعی کشور آشنا شوند.

شبکه دو سیما با این مجموعه برنامه‌ها، تلاش دارد ضمن پاسداشت حماسه نهم دی، نقش آگاهی، بصیرت و حضور مردم را در عبور از مقاطع حساس تاریخی، بار دیگر یادآوری کند.

شبکه آموزش همزمان با فرارسیدن سالروز نهم دی، با پخش مستند، نماهنگ و وله‌های گرافیکی، به بازخوانی حماسه مردمی این روز در تاریخ انقلاب اسلامی می‌پردازد.

مستند «گرم‌ترین روز زمستان»، با نگاهی مستند و تحلیلی، حماسه نهم دی ۱۳۸۸ را به تصویر می‌کشد، رویدادی که به‌عنوان سندی دیگر از حقانیت انقلاب اسلامی و پیوند عمیق مردم با آرمان‌های نظام، در حافظه تاریخی کشور ثبت شده است. این مستند تلاش می‌کند با روایت تصاویر و شواهد میدانی، ابعاد اجتماعی و فرهنگی این حماسه را برای مخاطبان تبیین کند.

همچنین نماهنگ «عمود این خیمه‌ایم» و مجموعه وله‌های گرافیکی با عناوین «پسافتنه»، «روز نهم»، «دور از تو اندیشه بدان»، «ایران یکپارچه» و «انقلاب زنده»، از دیگر بخش‌های ویژه‌برنامه‌های شبکه آموزش در این مناسبت است که با رویکردی هنری و رسانه‌ای، مفاهیم وحدت، بصیرت و پایداری را بازنمایی می‌کنند.

در ادامه این ویژه‌برنامه‌ها، برنامه «مثبت آموزش» نیز با پخش نماهنگ مرتبط و حضور مهمانان، به بررسی ابعاد مختلف حماسه نهم دی و تأثیر آن بر انسجام اجتماعی و آگاهی عمومی می‌پردازد، رویکردی که نشان‌دهنده پیوند آموزش، رسانه و تحلیل رویداد‌های مهم معاصر در قالبی قابل فهم برای مخاطب عمومی است.

شبکه قرآن و معارف هم سالروز حماسه ۹ دی با مجموعه‌ای از برنامه‌های روشنگرانه همراه بینندگان می‌شود.

در ایام سالروز حماسه ۹ دی برنامه «قرارگاه»، به تبیین و بررسی این واقعه تاریخی و بازتاب آثار اجتماعی و سیاسی آن در جامعه‌ی اسلامی می‌پردازد.

این برنامه با هدف بررسی فعالیت عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جبهه انقلاب در راستای معرفی ظرفیت‌های متنوع و متکثر شبکه‌های مردمی در نسبت با مسجد و هیئت و نیز ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین این ظرفیت‌های انقلاب اسلامی در طرح و نوع مواجهه با موضوعات و مسائل مهم و اساسی جامعه و کشور، روز‌های زوج از این شبکه پخش می‌شود.