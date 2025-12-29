رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه معدن خبرگزاری صدا و سیما گفت: وزارت صمت در این زمینه به تعهداتش عمل کرده و توپ در زمین بانک مرکزی است.

به گفته مسعود سمیعی نژاد، با توجه به دستور وزیر صمت و پیگیری‌هایی که از ریاست بانک مرکزی داشت قرار شد بخشی از صادرات صنایع معدنی در تالار دوم عرضه شود، اما هنوز بانک مرکزی، تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا را برای عرضه ارز صادرات صنایع معدنی و بخش معدن را باز نکرده است.

وی علت تصمیم به عرضه ارز صادراتی در تالار دوم را به صرفه نبودن قیمت ارز در این تالا برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات صنایع معدنی عنوان کرد و افزود: به همین علت تولیدکنندگان محصولات صنایع معدنی یا صادر نمی‌کردند یا اگر صادر می‌کردند بیشتر ارز را برای خرید مواد اولیه و تجهیزات و طرح‌های توسعه مصرف می‌کردند، بنابراین تکلیف کردیم که بخشی از این ارز را به صورت پلکانی در تالار دوم عرضه کنند.

معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو گفت: وزارت صمت به تعهداتش عمل کرده و کار انجام شده و امیدواریم به زودی بانک مرکزی به تعهداتش عمل کند.