به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دبیر ستاد مردمی اعتکاف استان همدان با اشاره به اینکه در شهرستان همدان ۱۹ مسجد و در دیگر شهرستان ها، هر کدام ۳ تا ۴ مسجد میزبان دانش آموزان معتکف خواهد بود، پیش بینی کرد: ۸ هزار دانش آموز استان همدان در اعتکاف ایام البیض امسال شرکت کنند.

مهدی صلواتی با اشاره به شرکت ۶ هزار دانش آموز، پارسال در مراسم اعتکاف، پیش بینی کرد: امسال در مجموع ۲۱ هزار نفر از قشر‌های مختلف مردم استان همدان در اعتکاف شرکت کنند.

او همچنین شعار امسال اعتکاف ایام البیض را، اعتکاف، معنویت، اتحاد و استقامت و هدف از اعتکاف را خلوت با خداوند متعال اعلام کرد و افزود: در مراسم امسال ملاقات با معتکفین و همراه داشتن تلفن همراه، دوربین و لب تاپ و تبلت ممنوع است.

دبیر ستاد مردمی اعتکاف استان همدان، برگزاری حلقه‌های معرفتی، روایتگری، تعزیه، پرده خوانی، تفسیر قرآن، نهج البلاغه و ارائه مباحث سبک زندگی اسلامی، تاریخ اسلام، مهدویت و ولایت فقیه را از برنامه‌های امسال اعتکاف برشمرد.

مهدی صلواتی گفت: معتکفین پیش از سحری ۱۳ دی تا پس از اذان مغرب ۱۵ دی در مساجد محل برگزاری اعتکاف حضور خواهند داشت.

او با اشاره به اینکه هزینه‌های تغذیه ایام اعتکاف را خود معتکفین پرداخت می‌کنند، افزود: ادارات هم می‌توانند در زمینه زیرساخت ها، مباحث فرهنگی و پشتیبانی به ستاد مردمی اعتکاف کمک کنند.