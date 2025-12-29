در عملیات پلیس ترکیه علیه برخی از اعضاء داعش سه مامور پلیس کشته شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از آنکارا، علی یرلی کایا وزیر کشور ترکیه امروز دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران در مورد عملیات بامداد امروز نیروهای پلیس این کشور با گروهی از اعضاء داعش در استان "یالووا" در شمال غرب ترکیه که تا پیش از ظهر امروز ادامه داشت اعلام کرد، سه نفر از ۱۲ پلیسی که در جریان این عملیات مجروح شده بودند در بیمارستان جان باختند.یرلی کایا همچنین از کشتن شدن ۶ عضو داعش در این درگیری خبر داد.این درگیری ساعت ۲ بامداد در محلۀ "المالیک" آغاز شد و در پی مقاومت مظنونین به عضویت در داعش تیراندازی میان پلیس و داعشیها آغاز شد که در ابتدا هفت مامور پلیس زخمی شدند که در پی آن پلیس ویژه و واحد کماندویی ژاندارمری به منطقه اعزام شدند.در پی آغاز درگیریها ورود غیرنظامیان و وسایل نقلیه به منطقه ممنوع شد و پنج مدرسه در محله المالیک و اطراف آن تعطیل و علاوه بر آن، برق و گاز در محله المالیک قطع شد.هفتۀ گذشته نیز وزارت کشور ترکیه اعلام کرد، با اطلاع از احتمال قصد گروههای تروریستی برای انجام عملیات خرابکاری در سال نوی میلادی تدابیر امنیتی شدیدی در شهرهای بزرگ اتخاذ شده و در این چارچوب چند خانۀ تیمی کشف و تروریستهای مستقر در این خانهها که در حال آماده شدن برای انجام عملیاتهای تروریستی بودهاند دستگیر شدند.