به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، گیلانیان ولایتمدارامروز هم با حضوری آگاهانه درسالروزحماسه ۹ دی باردیگرپایبندی شان را به نظام وانقلاب نشان دادند.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان و استاندار هم به مناسبت حضور حماسی مردم گیلان در اجتماع امروز بزرگداشت ۸ دی و یوم الله ۹ دی با صدور پیام مشترکی قدردانی کردند.

در بخش‌هایی از پیام مشترک آیت الله فلاحتی، نماینده ولی‌فقیه در گیلان و دکتر هادی حق شناس، استاندارگیلان آمده است:

مردم همیشه درصحنه و ولایتمدار گیلان؛ شما بار دیگر با حضور آگاهانه خود در مراسم گرامیداشت یوم‌الله هشتم دی، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات این خطۀ دلیر و مؤمن افزودید.

خروش امروز شما یادآور همان شور حماسی ملت ایران در سال۱۳۸۸ بود؛ روز‌هایی که مردم مؤمن، با فریاد “لبیک یا خامنه‌ای”، نقشه دشمنان را نقش بر آب کردند و میثاقی ماندگار با ولایت بستند.

گیلان سربلند، که در هشتم دی‌ماه آن سال تاریخی پیشگام بصیرت و آگاهی بود، امروز نیز با حضور منسجم و مؤمنانه خود نشان داد که در خط امام، شهدا و خلف صالح ایشان، رهبر معظم انقلاب اسلامی، ثابت‌قدم و استوار ایستاده است.

از عموم مردم خداجوی گیلان، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، روحانیون معزز، جوانان پرشور انقلابی، و همه دستگاه‌ها و نهاد‌هایی که با اخلاص در برگزاری این برنامه مشارکت داشتند، صمیمانه سپاسگزاری می‌نماییم.