عارف رحمت‌پناهی، جوان خلاق قزوینی، با طراحی محصول دانش‌بنیان «کنسرسیوم میکروبی حاتم فاضلاب» گامی مهم در راستای تصفیه پساب‌های صنعتی و حفاظت از محیط زیست برداشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، این فناوری با بهره‌گیری از جمعیت میکروبی توانمند، قادر است آلودگی‌ها را از بین برده و امکان استفاده مجدد از منابع آبی را فراهم کند.

به گفته مسئولان، سالانه بیش از ۲۲ میلیون متر مکعب پساب در استان قزوین تولید می‌شود که تصفیه آن می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات آب کشاورزی را برطرف کند. رحمت‌پناهی می‌گوید این محصول برای نخستین بار به صورت گسترده آماده ورود به بازار شده و هزینه اجرای آن در مقایسه با مزایای زیست‌محیطی بسیار ناچیز است.

این جوان نوآور با وجود موفقیت‌های آزمایشگاهی، نیازمند حمایت صنایع و تأمین بودجه برای توسعه و تجاری‌سازی این فناوری است؛ اقدامی که می‌تواند نقش مهمی در تحقق توسعه پایدار و کاهش بحران آب در استان ایفا کند.