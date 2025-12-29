به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پیامی درگذشت آیت‌الله شفیعی، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انّالله و انّاالیه راجعون

درگذشت ابوالشهید، عالم مجاهد حضرت آیت‌الله حاج سیدعلی شفیعی رضوان‌الله علیه را به خاندان گرامی، دوستان و ارادتمندان وی، حوزه‌های علمیه و مردم مؤمن خوزستان تسلیت عرض می‌کنم.

تلاش آن عالم جلیل‌القدر در نشر معارف اهل بیت (ع) و تربیت نفوس و ایضاً خدماتی که در جایگاه‌های مختلف به نظام اسلامی ارائه دادند، درخور تحسین و تمجید است؛ رحمت خدا بر ایشان باد.