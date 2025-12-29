پخش زنده
رئیس قوه قضائیه در پیامی درگذشت آیتالله شفیعی، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
انّالله و انّاالیه راجعون
درگذشت ابوالشهید، عالم مجاهد حضرت آیتالله حاج سیدعلی شفیعی رضوانالله علیه را به خاندان گرامی، دوستان و ارادتمندان وی، حوزههای علمیه و مردم مؤمن خوزستان تسلیت عرض میکنم.
تلاش آن عالم جلیلالقدر در نشر معارف اهل بیت (ع) و تربیت نفوس و ایضاً خدماتی که در جایگاههای مختلف به نظام اسلامی ارائه دادند، درخور تحسین و تمجید است؛ رحمت خدا بر ایشان باد.